Del 6 al 13 de abril, se estarán desarrollando los 40 Juegos Verdiblancos,

competencias deportivas organizadas por el Club Sarandí Universitario.

Como es costumbre, competirán cuatro equipos, en esta oportunidad serán “Malacara”, “Turil”, “Larratea” y “Maxi Informática”, representados por los líderes, seleccionados de la masa de niños y niñas de la institución.



equipo 1 – MALA CARA



equipo 2 – TURIL



equipo 3 – MAXI informática





equipo 4 – LARRATEA

En esta oportunidad, se estará homenajeando a Edgar Rainieri Guedes, siguiendo la tradición de homenajear a directivos o personas que tuvieron relevancia en la historia del club.

Por qué César?



“Allá por el año 1981 a un grupo de conocidos que se reunían habitualmente, se les ocurrió dar rienda suelta a su pasión por el ciclismo. Pero no corriendo…porque ninguno estaba en condiciones de hacerlo. Sí brindándole el apoyo directriz necesario a un grupo de ciclistas que querían competir en Rivera y la región. Precisamente, había a la vista y con poco plazo en aquel momento, una competencia “Doble Rivera-Tacuarembó”.

Pero, para hacerlo, había que integrar rápidamente esa rama deportiva a una institución ya constituida con personería jurídica, y que estuviera dispuesta a acoger esta nueva modalidad.

En una reunión con el querido Cañonero, el paraguas verdiblanco se abrió prestamente para albergar, como siempre, a gente que quisiera hacer deporte.

Las cosas del destino, el ciclismo con el tiempo se fue extinguiendo en Sarandí, pero con aquella decisión, nuestro Club integró a un futuro gran verdiblanco. Porque el motorcito de ese grupo de ciclismo que se integró a nuestro Sarandí en el año 81, era ni más ni menos que Edgar Raineri.

Desde ese momento y por ese hecho, ganábamos para nuestro club un luchador incansable por la causa verdiblanca, sin pausas, ni paréntesis.

Brindándose siempre por entero, retaceándose tiempo a sus negocios y a su familia para atender a distintas actividades que lo requerían en el Club. Personalidad de aparente pocas palabras, parco… salvo para defender a su Sarandí en cuanta reunión, asamblea o gestión se le cruzó por ahí.

Tal vez se lo conozca más por su trabajo en el fútbol. Es cierto, trabajó mucho por el fútbol de la Institución que tanto quiere. Pero también el de todo Rivera, fue neutral de la Liga Departamental de Fútbol, Presidente de la Divisional de Ascenso, Delegado de S.U. etc., etc., etc.

Pero no solo eso, integró nuestra Comisión Directiva donde desplegó todas sus condiciones. Apoyó otras actividades verdiblancas, Fútbol Infantil, Básquet y hasta los propios Juegos Verdiblancos.

Siempre estuvo donde se lo necesitó, en las buenas y en las otras. Por supuesto, también integró toda su familia a esta otra gran familia de dos colores.

Gracias Edgar por todo lo que nos has brindado, aquí tienes y disfruta tú merecido homenaje”. (Robert Lopez Pintos).