Jorge López Arezo, creador del evento “Hermanando Patrias”,

realiza una reflexión y análisis de este encuentro

que se realiza en nuestra frontera desde 1998.

…

“Ultimando los ensayos, ajustando detalles, en cada rincón, se pulen coreografías, resaltan las emociones y sobrevienen los nervios de cada participante. Aquel cosquilleo en el estómago, la tensión en los pies que no dejan de moverse y que hacer con las manos?. Cruzar los brazos, dejarlos caídos. Nerviosismo, ansiedad, ganas de entrar y dejar todo en las tablas, las dudas de aquel paso y que la gente note la preocupación, y de repente se anuncia, se ingresa a escena y se olvida todo, no importa, oigo aquella melodía, y mi alma indica el camino, dejo que sobresalga lo mejor de mi ser. Y si eso llega al corazón del que observa listo, se logra la conexión, la unión de sentimientos, ese Elo que no se ve, se percibe, está en el éter, está en lo ínfimo de cada ser.

Así se da, y vuelve a ocurrir a cada año, quizás la magia de las tablas, las luces, el silencio antes de entrar, el apretón de la profe y el empujón “Dale, tu podés”, no queda todo en ese único baile, en esa presentación. Se graba en el interior de cada individuo, lo cual lo lleva de por vida, lo asimila, y lo vuelca en cada situación que debe afrontar en la vida, genera carácter, inculca valor, valentía, seguridad en si mismo y a los demás, construye equipos y une personas.

Saben de qué hablo, de bailar, nada más…. la danza tiene esa capacidad, además del aporte físico, tiene solo esas virtudes. Por eso los invitamos a ser parte de esta fiesta, es una celebración, es la unión de las almas, que al reencontrarse se reconocen.”

Haciendo memoria



Ya no es el mismo evento que comenzamos en el lejano 1998, y si, fue en el siglo y el milenio pasado, lo que bautizamos como “HERMANANDO PATRIAS“, buscaba el propósito de unión, de hermandad, algo así como lo que genera el mate, sin muchos preámbulos, se comparte entre los presentes.

Luego en el 1999 se adhiere como miembros, a esto fantástico que es Confederación Mundial de Profesionales de Danza (C.I.A.D.), que en aquel entonces tenia menor proporción se conocía solamente como Asociación Latinoamericana de Danzas (ALAD) y fue creciendo el festival junto con ella. Lo cual desde el 2000 se transforma en un evento más abrangente, comprendiendo todas las modalidades de la danza y en modo de competición formativa.

Y que es eso de de competición formativa?. Es una evaluación individual, sin criterio de comparación de un grupo contra otro, evitando la disputa entre grupos, visto que la mayoría de los participantes son estudiantes de academias de danza, donde están aprendiendo, no es el objetivo rivalizar, sino educar y corregir conceptos y técnicas, que a veces pueden carecer en las academias, de este modo se educa al bailarín y se pulen conocimientos de los profesores, incentivando la superación y la profesionalización de los intérpretes.

Dentro de esa formación, cada tantos años, se agrega además de los cursos que ofrecen los miembros del Jurado, un Seminario enfocando el debate y análisis sobre la danza, o un tema particular de alguna disciplina. En dichas oportunidades, pudimos contar con maestros de renombre de la danza, así como del renombrado Prof. Fernando Assunção, antropólogo, historiador, escritor e investigador del folklore, quien junto a su esposa, fueron habitúes de las peñas folklóricas de la Sociedad Criolla Elías Regules y otras tantas en Argentina.

Desde la primera edición del encuentro a la fecha, se han recibido en el festival 160 delegaciones, procedentes de Argentina, Brasil, Perú, México y de todo el Uruguay, alcanzando un promedio de 400 bailarines en cada edición del festival.

Este año a la fecha, se esperan 15 delegaciones provenientes de diversos departamentos de nuestro país, de Rio Grande del Sur y de Argentina. Comenzando el viernes 01, con el desarrollo del 5º Seminario Regional de Danzas que se realizará en el Centro de Arte y Expresión Ceci Gatto, durante el día, el cual esta dirigido a docentes formales y no formales, estudiantes de bachillerato e interesados en general.

Luego, a la noche, se realiza la apertura del Festival, con una Gala de Danza, presentándose los alumnos del Centro de Arte, los miembros del Jurado y cierre con espectáculo de Manolo y Grupo Contrabando, y participación conjunta de los organizadores (Pareja Iberá).

El sábado 2 y domingo 3, el desarrollo del certamen y encuentro desde las 13:00 horas, donde las delegaciones se presentarán en un desfile de expresiones, finalizando cada jornada con la entrega de los premios y becas de estudio. Destacamos la realización de los cursos con el Jurado el Domingo por la mañana, en local del Centro de Arte y expresión.