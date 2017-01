Teniendo como objetivo reconocer y sacar del anonimato

hechos históricos importantes ocurridos en Rivera,

el Lic. Antonio Boero, fundador del Museo Sin Fronteras,

está organizando un grupo de trabajo abierto,

buscando determinar el lugar donde se realizó la Batalla de Arroyo Blanco,

en las inmediaciones de Vichadero, así como la creación de un Museo sobre la misma.

En diálogo con derivera, el arqueólogo explicó que esta batalla, que se desarrolló el 14 de marzo de 1897, fue catastrófica para los orientales, porque murieron unas 500 personas, entre blancos y colorados. “Siempre tuve la idea de poder concretar una investigación desde el punto de vista arqueológico, buscando primero darla a conocer, luego crear un lugar donde se recuerde desde el punto de vista histórico esa batalla y tercero, por qué no, constituir un polo turístico para el departamento.

Los Museos son culturales pero no turísticos, sin embargo cuando viajamos es lo primero que vamos a visitar en otros lugares, por qué no intentar entonces eso aquí?.

Y en su afán por concretar la iniciativa, que busca llevar la historia a la gente, aproximarla a nuestro pasado, es que ha creado un grupo de Facebook convocando a participar a todas aquellas personas que tengan conocimiento del lugar donde se realizó el enfrentamiento, así como también documentos, fotos, libros y otros datos.

Boero informó que ya cuenta con equipos de rastreo nacionales y americanos con buenos detectores que vendrán a apoyar la iniciativa y localizar restos de la batalla. Las excavaciones comenzarán en mayo. “El lugar de la batalla es muy extendido, unos 14, 15 km. Comenzaremos a estudiar la cartografía y tenemos información de personas que tienen campo en la zona, así como historiadores de la época y militares, que también nos dan una guía de por donde poder comenzar la investigación”.

Respecto a la instalación del Museo de la Batalla de Arroyo Blanco, para cuya creación cuentan con el apoyo de la Intendencia de Rivera, indicó que probablemente se instale en el antiguo teatro reformado de Vichadero. En tal sentido destacó que, además del material que se pueda encontrar durante las excavaciones, se está solicitando a la gente que posea algún elemento vinculado al tema, que lo aporte en calidad de préstamo. Asimismo el Museo Sin Fronteras cederá en calidad de préstamo el material y piezas que posee referente a la mencionada Batalla.

Antonio Boero destacó el papel de la gente en esta iniciativa, “la gente colabora y se interesa, basta estimularla y responde. Hay un 70 % de los integrantes del grupo que son jóvenes, incluso vendrán desde Rocha a participar.

También tengo un amigo aviador que quiere realizar un reconocimiento cartográfico aéreo. Hoy, gracias a este grupo que creamos en Facebook, mucha gente sabe de la Batalla de Arroyo Blanco y ese es el propósito de todo nuestro trabajo, acercar la historia a la gente”.

Quienes deseen conocer más y/o sumarse a la iniciativa pueden hacerlo a través del siguiente link Batalla Arroyo Blanco

