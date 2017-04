Biricunyamba: candombe en la frontera

domingo, a la caída del sol,

la zona que rodea a la vieja estación de AFE

comienza a poblarse con sonidos de tambor.

Poco a poco se va juntando la comparsa, piano, chico y repique, en una cuerda ancestral que se transmite a través del tiempo, evocando raíces africanas, Biricunyamba está sonando.

Esta comparsa, creada hace tres años, busca difundir el candombe en una frontera fuertemente influenciada por el samba, según contaron a derivera Joanna Coimbra y Carlos Dutra, aclarando que no es tarea fácil.

Biricunyamba está integrada por hombres y mujeres de todas las edades. Aquellos que tenían más experiencia fueron enseñando a los nuevos y así continúan trabajando.

A los seis meses de haberse conformado, participaron en las primeras Llamadas del Norte, en Artigas y han seguido haciéndolo en distintos eventos.

El hecho de no contar con un espacio físico cerrado es un gran obstáculo para su tarea, no solo por problemas climáticos, sino por la dificultad de realizar actividades como talleres, esenciales para enseñar a tocar y lograr que nuevas personas se acerquen no solo a la comparsa, sino a la cultura afro.

En tal sentido, Carlos y Joanna explicaron que han solicitado, tanto a nivel nacional como departamental, un espacio. “En primera instancia solicitamos un galpón a AFE, sabemos que en otros lugares se han cedido en comodato, pero no hemos tenido respuesta”.

A pesar de todo perseveran, creen en su proyecto y continúan reuniéndose cada domingo al aire libre, para vibrar al ritmo del tambor.