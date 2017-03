briga numa boate de Rivera

por Luciano Machado.

…

Pedro e Beline eram amigos inseparáveis. Tinham em comum o gosto pela vida noturna e boêmia de Sant’Ana do Livramento e Rivera, por seus bares, clubes, cafés, boates e cabarés, por seus shows musicais, por seus espetáculos internacionais e principalmente por suas belas mulheres vindas de vários pontos do planeta em busca da luminosidade na “Capital do Mundo”, que era então esta Fronteira da Paz e dos Prazeres, nas décadas de 50/60.

Em Rivera havia uma boate que promovia espetáculos noturnos de dança e strip-tease, diariamente, acompanhados de música ao vivo.

Certa noite estavam o Pedro e o Beline nessa boate, quando se formou um “sururu” porque um sujeito embriagado havia dado um tapa numa mulher.

O Beline e o Pedro saíram em defesa da vítima e uns quinze ou vinte indivíduos, solidários ao agressor, vieram pra cima deles. Vendo-se cercados, o Beline disse:

— Pedro, vamos ficar de costas um para o outro.

Mal dissera isto, dois sujeitos os atropelaram.

Deixando que se aproximassem, lhes desferiram tão violentas bofetadas que os agressores foram jogados para trás, fazendo com que na trajetória derrubassem mais quatro companheiros como se fossem peças de boliche.

Alguém apagou as luzes e a turba se veio. E o Beline e o Pedro, de costas um para o outro, passaram a distribuir no escuro socos e bofetadas.

Para encurtar a história, a briga durou aproximadamente quarenta e cinco minutos, ao cabo dos quais se acenderam as luzes. Pedro e Beline estavam ofegantes. Mas sobre o soalho da boate, jaziam amontoados uns quinze ou vinte elementos.

Segundo mais tarde ficou apurado, eram todos empregados de uma empresa multinacional, construtora de estradas, que cumpria uma temporada de serviço nas áreas de fronteira do Brasil com o Uruguai.

Quando chegou a polícia, o dono da boate, um homem de pequena estatura cujo nome era Domingos ‘Petizo’ Facundo, explicou aos homens da lei a origem daquela baderna, que se transformara numa verdadeira batalha de socos dentro de sua boate, em que, magistralmente, dois indivíduos deram cabo de duas dezenas de adversários, unicamente na base do soco e da bofetada, “a los piñazos”, como dizem nossos irmãos uruguaios.

Mais tarde, depois de prestarem depoimentos na “Jefatura” de Rivera, todos foram liberados pelo senhor comissário, que proferiu esta bela sentença fora do comum:

— Bueno, señores, ahora dispérsense, pero en grupos de a uno !

Este memorável fato, que ficou registrado nos arquivos acádicos da história não escrita da boemia de nossa fronteira, aconteceu no início da década de 60.

Beline é falecido. O Pedro ainda vive.

…