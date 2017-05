por Luciano Machado

…

No Cerro do Marco, na década de 50,

havia a boate de dona Castelhana,

que não sei por que chamavam de Casablanca;

talvez porque fosse administrada por sua dona com mão de ferro,

como fazia lá em Marrocos, com o seu clube noturno,

o personagem Rick Blaine, representado por Humphrey Bogart,

no filme Casablanca.

…

Com a diferença de que dona Castelhana não aparecia em público.

Salvo as autoridades, ninguém a conhecia visualmente, nem os empregados nem as meninas da casa, que só lhe escutavam a voz.

Ela ficava em seus aposentos ouvindo o que acontecia no salão e dando ordens. E nada lhe passava desapercebido, nem mesmo a queda de um palito. Especulava-se que dona Castelhana tivesse mais de noventa anos.

Quando ouvia a chegada de um freguês, aguardava uns cinco ou dez minutos e então dizia, lá do seu quarto, que ficava do outro lado de um tabique:

— Hay que beber algo.

E o freguês pedia uma bebida.

E se percebia que o sujeito estava bebendo sozinho, sugeria:

— O compadre podia paga algo pa uma das menina …

E o cliente convidava uma das meninas pra beber algo por sua conta.

Daí meia hora, ouvia-se novamente a voz da dona Castelhana:

— Hay que pasá pa peça!

Isto significava “levar a menina pro quarto”.

Aí o freguês convidava a mina ou terminava a bebida e ia embora.

Mas tinha aqueles que vinham passar o tempo, filar uma bebida ou beiçar uma mina.

Um deles era o Amigo da Onça.

E a dona Castelhana botava o garçom em cima dele.

— Que vai beber?, intimava o garçom.

E o Amigo, com aquele seu olhar de soslaio:

— Me traz uma água com limão e gelo.

— Com ou sem gás? — perguntava o garçom.

— Da torneira …

E aquele copo de água demorava um ano para ser bebido pelo Amigo da Onça, à espera de que aparecesse algum conhecido para lhe pagar um trago de verdade, ou uma mina, com grana, que tivesse “fisgado” um otário.

Mas as ordens da patroa ao garçom eram rigorosas:

— Tenés que pedir alguna cosa, dizia o garçon.

— Más bá, tche! Tás cargoso que nem uma mosca, meu!

— Y hay que pedir algo, muchacho …

— Me dá um cigarro.

O garçom lhe dava um cigarro..

— Aceso, por favor! E um cinzeiro.

O garçom lhe dava o fogo e trazia o cinzeiro. E o Amigo troçava:

— Grácias, nêne!… Como dice el otro: “No hay cosa mejor que la buena atención …”

Uma noite em que lá estava, como de costume, o Amigo da Onça, a dona Castelhana aproveitou a chegada do suboficial Gambeta (o do rebenque) e pediu a ele uma audiência reservada. Ao sair dos aposentos da dona Castelhana, o Gambeta , alisando o seu relho, veio direto à mesa do Amigo da Onça:

— Con que te quedas jorobando la paciência y no consumes nada?!

— Como não!? – disse o Amigo — E mostrou o copo d’água.

Gambeta agarrou o Amigo pela gravatinha e o veio trazendo em direção à porta de saída. E antes de jogá-lo na rua, puxou-o bem para pertinho de si e lhe disse no ouvido:

— Vás a beber agua en la canilla de la esquina, mocoso! De la próxima vez que te veo acá, te voy a dar una paliza!

Dizem que o Amigo nunca mais voltou.

