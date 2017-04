detención en Los Barrilitos

por Luciano Machado.

O Molina fazia pouco havia ingressado no serviço de guarda municipal e,

mui fagueiro, acompanhado por uma mina, resolveu se apresentar em “los Barrilitos”,

na vizinha cidade de Rivera, com um 38 à mostra, enfiado na cintura.

Los Barrilitos, para quem não conheceu, era um aprazível restaurante de Rivera, situado na esquina da via férrea com a Av. Brasil, a duzentos metros da Estación Ferrocarril.

A principal característica dessa casa de repasto eram justamente os móveis e instalações, como o balcão, as prateleiras, mesas e cadeiras feitos de barris de diferentes tamanhos.

Mas o Molina não sabia que no Uruguai o seu porte de arma e sua identidade não valiam para o exercício de sua autoridade policial, nem lhe asseguravam o direito de andar armado, exibindo de forma ostensiva o seu bisne. E deu o azar de topar-se com o sub-oficial Gambeta (aquele que dava de relho) e seus auxiliares.

O Molina e a mina haviam sentado cada um em seu barrilito à mesa do restaurante e acabavam de encomendar duas chuletas com ovos mal passados, saladas e arroz, enquanto degustavam um delicioso chope.

Mal porém haviam ingerido os primeiros goles, o Gambeta os avistou e se veio, “en fija”, com seus quatro comandados.

Com os olhos fixos no revólver do Molina, o Gambeta intimou:

— Póngase de pie.

O Molina olhou-o de alto a baixo e calmamente retirou do bolso de sua camisa jeans uma identidade. E segurando esse documento com o polegar da mão direita, exibiu-o na palma da mão na cara do Gambeta, dizendo:

— Polícia.

Gambeta ficou rubro de raiva e repetiu:

— Póngase de pie, lê dije!

Mas o Molina resolveu ficar sentado, ao lado de sua mina, e o Gambeta e seus auxiliares o arrancaram do banco.

Segurando o Molina com a mão esquerda pela gola da camisa, Gambeta puxou-o bem para perto de si e gritou-lhe no ouvido:

— Policia acá somos nosotro, payaso!

E dizendo isso, sem soltar a gola de sua camisa, com a mão direita Gambeta retirou o revólver da cintura do Molina que, cercado pelos policiais, ficou quieto.

A mina levantou-se e desapareceu.

— Ahora, vete! – ordenou o Gambeta.

— Como “vete”?, disse o Molina. Eu estou esperando a minha janta!

— No me grites, que te llevo a la cárcel!

— A la cárcel? Mas eu não fiz nada.

— Uso ilegal de arma, carajo!

— Mas eu exijo uma explicação …

— Explicación?! Muy bién …

E marcharam com o Molina, sem janta, sem revólver e sem mina, para a comissaria.

