por Omar Moreira.

Tras datos sobre contrabandistasde frontera,

me contacté por internet con Asis, junto al Yaguarón, que cuando niño,

montaba uno de los caballos de la collera en la cuadrilla de su padre.

De ser posible quería que me aportara una fotografía nítida

de cómo transportaban la lana y cueros para el Brasil.

Él no la tenía, pero me comunicó con Mirta en Rincón de la Bolsa,

que sabía que tenía una casi histórica.

Así supe la historia de Luciano Vidarte Chano, que vivía en Caraguatá, Rivera y con 5 de los 11 hijos varones, llevaban para Brasil huesos –para fertilizante-, cueros, lanas, y traían alambre, productos veterinarios para los estancieros, caña fundamentalmente de uso personal de la gente del pueblo. Viajaban por la costa de Río Negro de noche y de día descansaban, en viajes que según el tiempo ,les insumían entre 15 a 18 días, a Aceguá o a Bagé. Pasando Hospital el Río Negro o San Luis.

Ellas, las hijas de 10 u 11 años, cobraban o repartían por los boliches barriles de caña en un sulky, bajo el asiento cubierto con una frazada.

Cuando tenían poca plata, su padre hacía un viaje corto, de dos noches, a Cerrillada.

Una vez, en el boliche de Sosa, llegó una carta con la foto tomada, por sorpresa, a la cuadrilla del Chano Vidarte por unos pescadores que estaban en Paso Piedras, el kilómetro 329 del ferrocarril, donde, por muchos años, estuvieron los pilares para un puente ferroviario y hoy es carretero.

“El corazón de los contrabandistas” lo mantengo acá en Rincón de la Bolsa. “Todos son recuerdo de aquella vida”, comenta hoy Mirta Lucy Vidarte.

