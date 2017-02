El Pato, el Beodo y las Mujeres

por Michel Croz.

“MOSCÚ.- A contramano de la legislación que está siendo aprobada en la mayoría de los países, el presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó ayer una controvertida ley que despenaliza la violencia de género. A partir de ahora, las agresiones no merecerán penas de cárcel y serán castigadas con sanciones económicas o trabajo comunitario, a menos que el atacante sea reincidente, informó el diario oficial Rossiiskaya Gazeta.” (1)

El Pato y el Beodo tienen poder. Además son falócratas. Y misóginos. Los une las ganas de joder con quienes no piensan igual que ellos. Están en la boca y en las inquietas conciencias del mundo. De quienes queremos y creemos en un mundo mejor, un mundo sin explotados y sin explotadores, sin víctimas y sin victimarios, sin violencias de ningún tipo. Mucho menos en la violencia basada en el género. El “pato”, no por el recurrente chiste de compararlo con el pato Donald, no, sino por aquello otro: a cada paso una cagada. El jefe del reino de Norteamerika se hace “querer”:

Durante una entrevista con la revista Vanity Fair, el magnate aseguró que las mujeres no deben tener objetos que puedan convertir en dinero. Por ese motivo aseguró que “jamás” le compraría a Ivana (la que fue su primera esposa), joyas decentes u obras de arte”.

Esta frase aparece en su libro Trump 101, que publica en el año 2006, y donde escribió: “La belleza y la elegancia, ya sea en una mujer, un edificio o una obra de arte ,sólo es algo superficial o algo lindo que ver”.

En mayo de 2013 Trump escribió en su cuenta de Twitter: “De 6.000 acosos sexuales no reportados en las fuerzas armadas, sólo 238 han sido sancionadas. ¿Qué otra cosa esperaban, si mezclaron a los hombres con las mujeres, genios?”.

“The Apprentice” es un reality de empresarios en EEUU que él mismo protagonizaba. Pues bien, Trump considera que no es sorprendente que las victorias de las mujeres en el programa, en términos generales, “se deba a que tienen buena apariencia”.

La siguiente “joya” sobre las mujeres la deja en la revista Esquire, en el año 1991: “Ya sabes, da igual lo que los medios escriban mientras tengas junto a ti un ‘trasero’ joven y bonito”.

“Si somos políticamente correctos, podríamos decir que el look no importa. Pero la apariencia obviamente es importante”, aseguró en el programa “Last Week Tonight” y agregó dirigiéndose a la presentadora: “Como si tú no tuvieras este trabajo por ser hermosa”.

Era el año 2011 y una abogada que se enfrentaba a Trump durante un juicio pidió un receso para poder dar leche a su bebé. Entonces, el magnate reaccionó de una forma inesperada: se levantó, se puso completamente rojo y mientras la señalaba le dijo: “Eres repugnante, eres repugnante”. Y salió corriendo.

En su libro “El arte de volver”, publicado en el año 1997, Trump escribió: “Desde el principio tienes que dejarle claro a las mujeres qué les va a quedar si las cosas salen mal. Hay 3 tipos de mujeres. La primera es la que si realmente ama a su marido, se niega a firmar el acuerdo por un tema de principios. La segunda es la que tiene todo calculado y quiere sacar provecho del idiota con el que está casada. La tercera es la que lo acepta porque prefiere dar un golpe rápido y quedarse con lo que le ofrecen”.

También en el libro “El arte de volver”, Trump aseguró que la persona que definió a las mujeres como el “sexo débil” o “era idiota o estaba bromeando”. “He visto a las mujeres manipular a un hombre sólo moviendo sus ojos… u otra parte del cuerpo”.

A través de su cuenta de Twitter aseguró que si Hillary no puede satisfacer a su esposo, “¿cómo pretende satisfacer a Estados Unidos?”.

En el libro “Nación Trump: El Arte de Ser Donald”, el magnate declaró que uno de los momentos del cine que más le emociona es cuando en Pulp Fiction uno de los personajes obliga a otro a callar a su mujer a punta de pistola.

Cuando le pidieron que se definiera a sí mismo, Trump dijo que era “un hombre que tiene claro lo que quiere y hace lo que sea para obtenerlo sin ningún tipo de límites. Las mujeres encuentran que ese poder que tengo es tan excitante como mi dinero”.

En el documental “Cómo Volverse Rico”, publicado en 2004, Trump aseguró que todas las participantes del espacio habían coqueteado con él “consciente o inconscientemente”. “Es algo que podía esperarse”, sentenció (2).

En el frío norte euroasiático, el beodo le da firme y fuerte al vodka (dicen), aunque no es tan punzante como el pato, también hace gala de presentarse como todo un macho man, y expulsar estas perlas de su alcoholizada lengua:

“Un hombre verdadero siempre debe insistir y una mujer verdadera debe resistir.”

Tiempos sombríos y sórdidos, se vienen. Tiempos de resistencia. A la idiotez, inteligencia. A la mediocridad, sutileza. A la barbarie, arte-cultura-pensamiento. A la paleta baja, la policromía exuberante. A los absurdos homofóbicos y misóginos, la fuerza colectiva de feministas y feministos.

Notas:

1- Articulo de lanacion.com / 7 de febrero de 2017.

2- Frases de Trump: EL HUFFINGTON POST Laura Riestra, 29/08/2015.