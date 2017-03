El puente del 329

Una historia mal contada

que es casi una novela.

por Ramón Gómez de Freitas



El ministro Rossi cuenta una verdad a medias acerca del puente del 329. Confiesa que “no lo conocía y que no llego a evaluarlo en su primera gestión”, lo que de por si muestra su escasa preocupación por la pretendida descentralización territorial. Ya escribí dos veces en mi muro, bajo el título “Discriminación territorial”, acerca del aislamiento y bajos índices de desarrollo humano que históricamente han sufrido las zonas ubicadas al este del departamento de Rivera y también del de Tacuarembó, por falta de infraestructura vial.

No lo voy a repetir. Digo que el ministro cuenta una verdad a medias porque dice que “sabía que existía un nuevo puente, etc”. El puente no es nuevo, el puente se proyectó en 1928 como puente ferroviario para atravesar el Rio Negro con la vía férrea que arranca en Florida y pasa por Sarandí del Yi, Blanquillo y La Paloma. Por la década del 40 se construyeron los pilares de hormigón del futuro puente. Lo que existía era esa magnífica sucesión de inmensos pilares que parecían emerger como estatuas de la Isla de Pascua sobre los bañados en el Paso de las Piedras a ambos lados del Rio Negro (tengo fotos).

Lo que sí es nuevo (años 90 y algo, gobierno del Dr. Lacalle), es la estructura que, apoyándose en esos viejos pilares, sostiene el pavimento del puente rodoviario en que terminó convirtiéndose el proyecto inicial de puente ferroviario. Digo que cuenta una verdad a medias porque dice “una parte de la ruta 6 que está en manos de la Intendencia de Durazno, se olvidaron de hacer los accesos etc.” No es una parte de la ruta 6. El trazado de la ruta 6 atraviesa el Rio Negro en el Paso de Pereira, aguas arriba de la desembocadura del Arroyo del Cordobés. Esto no es en una parte de la ruta 6, es en una parte de los terrenos de AFE.

Sobre esos terrenos se construyeron los caminos de acceso al puente rodoviario, accesos que todavía existen y cuya conservación y mantenimiento seguramente deben estar en manos de las Intendencias. Tanto se construyeron los accesos, que recuerdo que en Vichadero recibimos alborozados la inauguración del servicio de ómnibus de la empresa Turismar que, pasando por el puente, permitía unir directamente Vichadero con Montevideo. Paradójicamente, la zona perdía su sueño de tren pero ganaba el de ómnibus. Pero también esa alegría duró poco, la mató la desidia, el servicio de autobuses se discontinuó hasta no se sabe cuándo. El MTOP desde siempre no hizo mantenimiento alguno de la ruta 6, las intendencias de Durazno y de Tacuarembó no hicieron mantenimiento de los tramos por fuera de la ruta 6 que accedían al puente y Turismar no pudo aguantar lo que se demoraba en el viaje y el alto costo de mantenimiento de sus unidades.

Digo que cuenta una verdad a medias porque dice “habría que ver como hacer, la conexión, dicen que se ahorraría 100 o 120 kms”. El Ejército vió rechazada por el ministro su oferta para trabajar en la reconstrucción de la ruta 6, quien alegó que no era su competencia y que el planteo era una forma de conseguir financiamiento para comprar maquinaria, según El País del 21/01/16. Puede que en eso tenga razón, pero el ministro sabe perfectamente que puede instrumentar los convenios necesarios con las intendencias y con la OPP para hacer obras cuando existe voluntad política.

Más allá de que las distancias se miden, no se discuten, el ministro debiera saber sin que nadie se lo diga, cuantos kms más se recorren yendo por Melo o por Rivera de Vichadero a Montevideo. Llama la atención el desconocimiento que demuestra el ministro de los proyectos de 1928 de extensión de la vía férrea hacia el norte, de los estudios de los Ingenieros Rodríguez Luis y Brotos, cuyos registros deben estar en los archivos de su ministerio, como deben estar los registros de los servicios de Turismar (al fin y al cabo el ministerio es también de transportes) y llama poderosamente la atención sus confusiones sobre el trazado de la ruta 6, ruta nacional de su directa competencia.

En fin, tal como lo dice él, el tema da para escribir una novela. Sería una especie de Macondo referida a mis pagos de Vichadero, donde también llovieran mariposas amarillas. Lo que no dice el ministro es que gran parte del condimento de la novela seria la forma como cuenta esta historia el propio ministro del ramo. Gran parte de esta historia, nuestros museos y archivos no la guardan, muchos riverenses la desconocemos, incluso parece desconocerla mi amigo Cacho Silveira, quien tantas cosas de nuestra identidad ha divulgado tan bien, porque difunde la versión del ministro sin profundizarla. Para mí la discontinuación del proyecto de ferrocarril para la zona este de Rivera siempre fue una frustración histórica. También la incomunicación por falta de infraestructura carretera y de los servicios conexos. Todo eso explica muchas cosas penosas de nuestro interior profundo.

…