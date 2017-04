por Roberto “Beto” Araújo.

Pasaron casados 22 años y cinco días.

Los tenía bien contados,

pues cuando cumplieron 22 años de casados,

pensaron en conmemorar las bodas de plata con un viaje.

Era un sueño, apenas un sueño; algo extraño en su existencia que no estaba acostumbraba a soñar.

Hombre práctico, fraguado en el sacrificio, hijo de un tiempo de moral férrea y de conciencia clara de las privaciones y limitaciones.

La familia, los hijos, la mujer eran su única obligación y la única lógica que honraba su bigote, fundado en honestidad.

Y tampoco los seis hijos, que apenas pelechaban, daban lugar a mas sueños que un día a día con salud, y una mesa servida; al fin era el único privilegio del que podía soñar y pretender un obrero en aquellos tiempos de austeridad, donde el lujo era lujo.

Pero cuando Alba le dijo que debían festejar las Bodas de Plata con un viaje, el hombre liberó los pajaritos de la ilusión y le siguió la corriente, pues aunque en el fondo sabía que no habría de ser , valía la pena un poquito de fantasía, en esa vida dura, pero feliz que ella le había regalado.

Desde la lejana mañana cuando la vio por vez primera, detrás del mostrador del almacén del Turco Andrés, cuando su mirada de virgen y su sonrisa de niña lo embrujara al extremo de enamorarse, tanto cuanto un hombre puede enamorarse, por única vez en la vida.

Y se casaron y su estampa angelical retratada en el día de la boda, selló de por siempre un amor que se hizo eterno, tan eterno cuanto pueda humanamente concebirse.

Después gotearon los gurises y el tendedero se hizo multicolor entre pañales y rebozos y después la túnica y la moña reclamaron su lugar, hasta que un día, sin saber como, el camión de la mudanza hizo su último viaje, hasta el chalecito pintoresco y alegre que se elevó con sudor y sacrificio en un barranco una calle arcillosa de los arrabales.

Y desde entonces la felicidad fue completa, completa sí, pero eterna no.

El beso cotidiano y dulce de la mañana cada vez que lo despedía rumbo al trabajo, se hizo tan cotidiano, que nada podía hacer suponer que aquel día, habría de ser el último.

Ni siquiera el -“cuidate”, tan cotidiano como el beso, ni el “siempre he de estar a tu lado”, del cumpleaños 22 de casados, habría de hacer suponer que aquel sería el último beso y el otro el ultimo cumpleaños.

Serían las once, no más, cuando sonara el teléfono de la oficina, aludiendo al desmayo de Alba, luego el hospital y el ultimo apretón de la diestra mano en agonía y después aquella póstuma sonrisa.

El último beso, ya no seria en los labios tibios, sino en la frente helada.

Y después el doloroso atardecer con seis bocas reclamando pan y seis mejillas reclamando caricias.

Seis sueños reclamando un cuento, y seis cuadernos reclamando un deber.

Pero desde el mismo día del entierro, siempre la sintió a su lado.

Acariciándolo cuando el sueño matrereaba, besándolo cuando las lágrimas chorreaban por la mejilla, y se escabullían en la almohada.

Que hubieron otras mujeres en su vida es posible, pero si una y otra vez creyó estar enamorado, también es verdad que una y otra vez sintió que la honestidad de su deber de padre y la fidelidad a un amor que iba más allá de una lápida negra y fría lo reclamaba y exigía y supo decir no.

Y luego poco a poco, los niños se fueron haciendo hombres, y las niñas mujeres.

Y un día, casi sin entenderlo bien, el último de lo gurises cayó con un título bajo el brazo.

Y profesores, doctores, veterinarios, fueron llenando las paredes de diplomas, y los corredores de nietos.

Las Navidades se hicieron multitudes, los cumpleaños majestuosos, los bautismos solemnes y él era el monarca absoluto de un reino de fantasía y se sintió nuevamente feliz.

Feliz si, pero solo.

Tanta felicidad, no le parecía merecida sin compartirla y a su modo cada anochecer la llamaba, y le contaba las conquistas cotidianas de ese reino que le pertenecía a ambos.

Pero por qué negarlo, muchas veces la soledad le lastimaba y hería hasta hacerlo chorrear las lágrimas entre su ya cano bigote.

Y los años se hicieron décadas, y el reuma se hizo crónico y después la orina se hizo dolorosa, y el cáncer se hizo radioterapia.

Y entonces el viudo eterno se hizo viejo y enfermo, y de a poco ella se fue alejando, ya no la sentía con tanta frecuencia, como si también ella se hubiese envejecido o cansado quizás.

Y fue una noche de verano, cuando la madrugada caliente se había vuelto perfumada y dócil, cuando se despertó ahogado, el dolor se había vuelto agudo y le costaba respirar. Se levantó con dificultad y abrió la puerta y la noche entró con toda su inmensidad, respiró a bocanadas por algunos instantes y sintió un leve mareo, entonces se recostó sobre el sofá, e hincó la mirada en el techo blanco del comedor y se sintió mucho mejor.

El viejo reloj de pared, pareció tomarse un tiempo y cada tic tac se fue haciendo más y más largo, entonces sobre la puerta, la vio parada, sonriente radiante .

Estaba allí resplandeciente, reluciente, joven como el día en que la viera por primera vez, tras el mostrador del almacén del Turco Andrés, como la lejana noche en que vestida de blanco le dijo si, por única y eterna vez.

Sus labios parecían tener la tibieza del último beso, aquel de la mañana triste en que lo dejara solo.

Y su sonrisa lo invitaba, lo llamaba, lo obligaba.

Se incorporó lentamente, feliz, entero, y se vio con la fortaleza del joven que día a día partía cada mañana, en busca de servir la mesa santa del hogar.

Y recordó el soñado viaje de las Bodas de Plata, el postergado, el que fue fantasía, sueño, ilusión. Entonces ella le dijo, “he venido por ti, ha llegado la hora de viajar juntos”…y se fueron….

otras publicaciones del autor