encontro com a boneca de trapo

por Verónica Loss.

Cruzava a Plaza da Cuaró rumbo ‘a Damborearena,

quando encontrei a Bonequinha.

Abraçada no seu termo, mate entre os dedos da mão direita,

tava ela lá sentadinha num banco junto ao passeio,

entre os jogos infantis e o anfiteatro.

– Pra mirá u movimento nus dois costado da plaza – explicou ela

Como eu não estava muito apurada, sentei ao lado dela pra trocar dois dedos de charla. Afinal, não é todos os dias ou em qualquer lugar que a gente tem a oportunidade de cruzar com um patrimônio cultural. Tem magias que só acontecem na Cuaró.

Do mate ela nem mira de me convidar. Também eu não queria, já tava pra lá de lavado. A erva desacomodada dentro daquele caneco esmaltado branco, encardido, todo lascadinho. Se percebia que era brasileira porque boiavam palitos quando se colocava a água, típico de erva lavada. O termo de acero, com adesivo de Walter Machado Intendente, se vê que já havia dado várias vueltas por el piso, pela quantidade de amassadinhos.

– Cuando se rompió mi mate la otra semana agarré ese caneco que tava dando vorta lá nas casa. O termo compré na feria de domingo, de un muchachito con terrible surtimiento de cosa no posto dele. Tiña de um tudo! Tornillo, celular, revista, vaqueiro, herramienta. Até ese termo, bien sanito, por 30 peso.

Perguntei como andava a vida, a saúde, essas coisas que a gente usa pra puxar assunto. Ela contou que agora bem melhor, porque arreglaram pra ela um rancho que tem até enchufe e canilla.

– Um día llegó allá donde eu alquilo un don diciendo que era o novo dueño do imóvel. Y que eu iba tené que desocupá. Miña nosa señora! Pra onde é que eu vô con us meus trapo e us meus badulaque?

Claro que quando veio por primeira vez o novo proprietário não sabia de que se tratava de Beatriz, a nossa querida bonequinha de trapo. Vendo a situação de precariedade e abandono em que vivia naquela casa antiga, se tomou de compaixão. Se diz que o homem andou averiguando a existência de parentes, e o que encontrou foi nada ou quase nada. Apenas uma sobrinha que vivia em Santana, lá depois do bairro Wilson, solteira, com 5 guris pequenos. Sem condições de abrigar aquela velha tia. O homem não teve cara de colocar a pobrecita na rua.



– Escuita aqui, o bonequiña…

– Bonequiña naaaaooooo don! Meu nome é beeeeaaaatrizzzz. Beatriz! Usted me respeita o no hacemo negócio. Yo me planto aqui y usted no me saca ni con grúa.

– Bueno, tá bueno doña Beatriz… Yo tengo una propuesta para usted. Yo le hago otro ranchito en este mismo terreno. Va ser más chico que esa casona vieja, pero limpito, prolijito, con agua y luz. Dos piezas, baño y comedor. ¿Tá bien para usted? Ahí cuando esté pronto usted desocupa la casona y yo puedo poner en arreglo.

Melhor impossível. Um ranchito con agua e luz era a glória. Logo para ela, que gostava tanto de andar limpita, perfumadita. E que pra manter a elegância precisava muitas vezes se banhar em canilla pública.

– Sin contá qui hasta pra u mate tiña que salí a busca agua.

Fiquei feliz por ela. Realmente se notava em seus trapos coloridos, na longa pollera de retazos, na blusa imitação de seda amarela, que ela estava feliz e disfrutando de lavar os seu panos. O cabelo, arreglado assimetricamente e cheio de enfeites, brilhava e tinha cheirinho a creme rinse.

– Inté pra iscuitá o radiño mioró, naum tein mais que andá comprando pila.

Que bom Beatriz. Bom te ver, bom saber essas coisas lindas que tu contou. Vou indo, tenho que amassar um pãozinho integral lá em casa agora. Passa qualquer hora lá na Aldea, tu sabe onde é. Bem na frente do cuartel, aquele lugar cheio de rapais bonito fardado.

Ou a gente se vê por aí, nesses caminhos riveramentenses onde a imaginação e a história sempre se cruzam.

