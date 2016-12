las peceras de la sabiduría

por Raphael Ficher.

Existe en la ciudad esta institución,

en donde emiten una radio a la que llaman “Radio pasillo”

en donde imperan las actualizaciones sobre vidas privadas,

pero no sobre obsoletos contenidos curriculares.

Por encima, siempre por encima de las cabezas de los estudiantes, viven los todo poderosos Profesores, en una suerte de peceras. En las mismas, se miman el ego y atiborran de sabiduría los estantes. No obstante, la pecera a veces agarra moho, se cubre con una pátina de mugre o pierde agua…agua que cae de a gotitas y a veces, solo a veces, es bebida por los estudiantes que allá abajo, están abriendo la boca.

No importan los contenidos curriculares, no importa si existen programas del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI, lo que sí importa es repetir.

¿Repetir el año? No. Repetir lo que dicen los docentes. Y a pié de letra. Si no, pare firme, cuerpo a tierra y 20 flexiones o…a examen luego de franca humillación.

Los que viven en las peceras, no toleran opiniones propias. Eso se engloba con tinta roja y varios puntos menos. Pero predican el “Sapere aude” de Kant.

Estos oxolotes (que a veces tienen el carisma dudoso de fumar una ridícula pipa), suelen ser predadores voraces y cambian favores por favores. El mundo de esos seres subacuáticos con patas, se humaniza hasta lo atávico para algunos deseos, pero se hacen bastante académicos para otros, y siendo hombre, no se logra tanto. Por eso más de una vez en ese recinto, traté de imaginarme como una morocha de ojos azules, al mejor estilo Megan Fox, para que sobre mí y desde las peceras, pudieran llover exoneraciones que nunca vi venir.

Pero siendo hombre, existen formas lindas de venderse a estos seres dotados de branquias. Es sencillo: Repetir, parafrasear todo, todo. Salir del local con un papelito, pero también con ínfulas de caballero inglés, con un PHD en Harvard, cuando en el más melódico criollo que puedo encontrar “lo conocí miyando en latita atrás de un paraíso”.

Paulo Freire recitado de memoria es hermoso ¿Acaso nunca lo escucharon?

Pero los entes que, a veces no pueden tenerse en pié frente a 15 estudiantes, tienen secretos muy oscuros. En su “palacio” hacen lo que desean, pero no saben que los que son carneados por oxolotes, no pierden, a veces, la capacidad de observar.

Juzgan igual calificando inteligencias lógicas y matemáticas, mientras que (y esto me lo contó Howard Gardner), la inteligencia interpersonal, no resuena en sus oídos.

Quizá no sean cómplices de fiestas dionisíacas que se hacen bajo su Feudo, pero a la hora de juzgar, las lágrimas no los enternecen. Pero pensando bien, las lágrimas no tienen lugar en las peceras…allá, todo es sabiduría.

¿Ética? No sé lo que significa, pero no florece en acuarios.

Estudiantes con entes que viven en el agua sería una relación entre un hombre y una bestia que supo ser divinizado por Cortázar en su momento.

¡Y ese cuento no se lee! En realidad ni lo nombré. Y no me importa un bledo que la “bagacera” se duerma en malón en las clases de Literatura Medieval Española.

En fin…

Si…fin.

Las peceras siguen allí y la educación está como está. Pero no importa. Yo no supe interpretar los resultados de las pruebas PISA. Para mí, eso es solo una torta con nombre feo.

Que mi docente le guste hacer pole dance sobre una mesa luego de un doble de Juancito Caminador es un detalle, porque “uno no es docente siempre. Uno siempre es docente en clase. Afuera, que se exploda”.

Y el rebaño sigue su camino, y dejan un rastro que después debe ser recogido. Lo único que no sabemos, es por quién. Yo nunca vi un oxolote agarrando una pala.