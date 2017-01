lo que já foi, será

por Michel Croz.

Con los amigos en la mesa del bar do Zeca, en la bienamada Campeche.

Con más de 40 grados a la sombra y sol afiebrado.

Los recuerdos se acumulan, se acopian en la memoria.

Son esas cosas que nos pasaron, ahorita,

y que por intensas son difíciles de transformar en palabras, en texto escrito, en crónica.

Solo deberíamos de escribir sobre lo que nos toca,

nos huele, saboreamos, oímos o vemos.

Los sentidos + el sexto (¡?), tal vez, la inefable intuición.

Lo demás, será propio de los meandros de la retórica o de la entelequia.

Escribir sobre lo vivenciado me suena a más completo.

Sabemos que no es así y que aun en la memoria el cerebro elige

y el inconsciente juega y recrea recuerdos.

Las imágenes agolpan y galopan, múltiplas, mixturadas, mágicas e melindrosas. Como en esta tierra aonde os verbos se conjugam en todas as lenguas babélicas que desea-amos querer ir. Algo assim quero de(s)ir:

No se trata de paisajes, se trata de ojos. De ojos para ver. Con-templar, pisar el templo ad-mirado. Los ojos deben ir mas allá. Florir. Germinar.

Também se trata de lenguas. De las. Linguagens de flores, de peixes, mares y marés, ben-dichos, mal-dichos, bares, Barra da Lagoa, Campeche, campechanos algunos y otros no.

De los paisajes de Floripa, aquela, por Floriano Peixoto. Terra dos desterrados. Por ahí em compañía del moreno Glauco que cria minhocas en Rancho Queimado. O en companhia da mas esplendorosa, inquieta e inquietante Elaine Tavares. Encontros, mediados por microfones, microfontes de poesía y lucha: radio comunitaria Campeche.

Entonces pasa cuando transitas por la Avenida Das Rendeiras y te topas con Maia, artista, pintor, fundador e fundamento do Jardim das Esculturas Ao Ar Livre. La nos encontramos con sus mujeres gordas. Baleias elas. Amor por mar. Belas baleias, elas, belas tan belas y policromas. No centrinho da Lagoa otro artista Giba Duarte, das fotografías intervenidas, brincadas entre solitarios laberintos com Minotauros y os fios de ouro de Ariadna.

Anchova es mi pescado preferido. Delicia a las brasas. Também se hacen querer las ostras ao bafo. Fin de año la pasamos en casa de Glauco, con Simón, Bruno, Anais, Vero, Diego y una pareja buena onda.

Se habla como se quiere y como nao se quer también. Se fala como se phode. O falo pode. Sempre fue poder. Podre. Mais e meior cuando se recria claramente pela fémina matriz. A macheza mata lo mejor que tenemos.

Los demás días foi, pois pois, uma belezura. Tempo de ejercer el ocio-mujer y deixar de lado o negocio-macho, propio de trumps y temers da life.

Florianopolis y demais: desaforadamente encantado!.



Expressoes do português azoriano,

da cultura Mané.

(Microinvestigación junto a Glauco y Verónica)

Dou-te uma porrada nus cornos e te arrombou-te todinho.

Vou te dizer-te uma cosa para ti.

Oh sua rapariga!

Busica (cadela viralata).

Si querix querix, si nao querix dix.

Mofas com a pomba na balaia

Taix tolo, taix?

Aí tu vai e segue por essa rua toda vida, toda vida.

Ô seu istepô.

Curisca, demonha, diaba.

Minha flor…

Mô quiridu!

Onde pega o onx (ómnibus) que vai pra Lagoa?

Nao tem? (pode aparecer no final de qualquer frase, mesmo que pareca sem sentido).

Tá ligado? (muletilla).

Te arrombasse (ter prejuizo).

Deja hoje.

A pomba (vagina) o peru (penis)

O pomboca (Lampiao).

Tomá um cafezinho cabeludo.

Esse sujeito e um vasilha! (sacana, mau carater).

Esse sujeito e um liso! (manipulador, um bagre ensabuado, escorrega pra todo lado).

