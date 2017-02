los hijos de Reynaldo

por Roberto “Beto” Araújo.

Me lo contó una noche en la Rodoviaria de Curitiba, más bien una madrugada.

Yo volvía de la costa y me venía para acá, él fue a esperarme y estuvo conmigo hasta como las cuatro de la mañana cuando embarqué en la Penha, aquellos viajes de 25 horas interminables, que cruzaban por Floripa, Osorio, Santa Maria…Dios mío.

Me esperó con un escocés 12 años, que lo tomamos sin hielo.

Yo venía de una travesía en tren por la Sierra del Mar, !que belleza aquello!, siempre digo y refrendo que la vida me dió la oportunidad de volar en helicóptero sobre las Cataratas de Iguazú y casi zambullirme en la garganta del diablo, pero afirmo con certeza , que aquel trencito que baja la sierra desde Curitiba hasta Paranaguá do Sul, es lo más fantástico que me ha tocado conocer.

Estábamos hablando precisamente sobre el trencito y su historia casi legendaria, cuando entramos en la intimidad de su vida y su pasado. No lo recuerdo, como llegamos a ese extremo, pero sé que le pegó un largo trago al whisky y arrancó.

“A mí en verdad Alberto no me simpatizaba, había trabajado con mi padre, y yo lo consideraba pacato, responsable, previsible, excesivamente formal, casi que insípido”.

-“Su mujer sin embargo era hermosa, diría el chileno con esa gracia especial que lo diferencia, era una manteca de leche de cabra montesa. Un verdadero minón.”

“No recuerdo bien cuando comenzamos a salir, pero creo advertir que más que nada comencé esa aventura porque se me dió y mucho quizás como una manera de reivindicar ese repudio que me ocasionaba su marido.”

“Y salimos durante mucho tiempo, metódicamente, periódicamente.

Era hermosa a la vista y como negarlo, buena hembra.

Aunque no hablaba demasiado, era más bien callada.

Después que el viejo se retiró, y yo quedé al mando, confieso que mi relación con Alberto mejoró y hasta que cosechamos una buena amistad. Se reveló un tipo fiel, servicial, siempre al toque para lo que necesitara, como profesional y como persona.

El debiera de ser unos cinco años mayor que yo.

Claro, cuando profundizamos en nuestra amistad, ya había dejado de salir con su mujer, quizás bastante antes tal vez.

Yo ya estaba divorciado de mi primera mujer y capaz que ya andaba por la segunda.

Y compartimos en pareja varias tertulias y creo hasta algún fin de semana en la playa.

Alberto no tenía hijos.

Yo tenía los dos de mi primer matrimonio.

Los veía con regularidad y creo que alguna vez fuimos con ellos y con Alberto, su esposa y mi nueva pareja, a pasar algún carnaval en Guaratuba.

La historia, o mi historia con Alberto, no debiera de ser nada más que la de tantos amigos ocasionales, que se te presentan y se olvidan, en la vida, de no ser que sucediera lo que sucedió, y se transformó sin dudas en el drama más grande de los que debo cargar en el lomo de mi existencia.

Si es que el término drama se ajusta a mi realidad.

Yo me separé de mi segunda mujer, vino la tercera, sin hijos como las segunda y luego la cuarta, Ana Cristina. Claro yo ya tenía cuarenta y pico y me daba por bien servido con mis dos hijos, que ya despuntaban en la adolescencia, para que más.

Pero Ana Cristina, con sus 25, quería y reivindicaba el derecho a tener un crío.

Yo me resistí, discutí, renegué, pero al final cedí. Sin mucha convicción.

Ella dejó las pastillas.

Pasó un año y nada.

Entonces Ana Cristina entró en crisis.

Hizo terapia y allá fui yo con ella.

Luego llegamos a la conclusión de que debiera hacerse estudios a ver si tenía algún problema de fertilidad. Clínicas, análisis, otras clínicas, otro profesional, y luego la contundencia, estaba perfectamente sana, o sea, podría quedar embarazada.

Volvió al psicólogo, volvieron a los análisis y naday en eso debe de haber transcurrido más de un año en trámites.

Los años se le venían arriba y a mí mucho más.

Recurrió a un especialista del instituto de ginecología de Sao Paulo quien le sugirió, que para completar los estudios, debiera ir yo hacerme los análisis.

Eso era demasiado, primero, pues yo tenía dos hijos, lo que descartaba de plano mi infertilidad, claro a menos que fuera, por así decirlo “cornudo”, o que hubiese adquirido una infertilidad a posteriori.

Discutí, debatí resistí, pero al fin, fui.

El primer análisis, fue contundente.

Era absoluta y genéticamente, infértil.

Me quedé helado.

Recurrí a un amigo especialista. Miró los análisis y ordenó otros en un laboratorio de su confianza en Belo Horizonte.

Y para allá partí casi que en secreto.

Cuando lo tuvo en su manos, lo miro lo leyó, lo estudió, después se sacó los lentes, me miró fijamente y me dijo: Eres estéril y siempre lo fuiste, sin la menor posibilidad de otra opción…”

Reynaldo hizo un largo silencio mientras llenaba de nuevo su vaso de whisky y lo miró, como abreviando toda su vida en aquel poco de escocés de 12 años.

-“¿Yo guampudo?, nada de más por supuesto, a cualquiera le puede pasar, es más una reciente estadística demuestra que el 60% de las mujeres británicas le son, o le fueron infieles por lo menos una vez a su pareja. Fijate, las británicas con lo conservadora que son, te imaginas las brasileras.

Pero claro esto va mucho más allá .mis hijos, casi la única razón de mi existencia. Mis hijos no son mis hijos.

Eso no lo sabe nadie, salvo tú y yo. Ni Ana Cristina lo sabe.

Mucho menos ellos.

Ni un milímetro de cariño me restó aquella revelación, son mis hijos y se acabó.

De mi primera mujer, que podría decir, ni ella me amó ni yo la amé jamás. Es más, ciertamente a veces desee que me fuera infiel para darme una razón, un justificativo a la separación.

Pero mis hijos” y bebió de un trago el resto del whisky.

“Por años la duda me martirizó, pero guardé un silencio casi fúnebre sobre el tema.

Y todo debiera haber quedado así, de no ser que estando yo en Brasilia, supe que un cáncer terminal, le dejaba pocos días de vida a Alberto.

Resolví ir a verlo.

Lo encontré consumido, casi esperándome para morirse. Apenas que se sonrió y me dijo sabía que vendrías.

Y ahí se reveló. Lo de mi aventura con su mujer, lo de su aventura con mi mujer, lo de mis hijos o sea, ¡lo de sus hijos!.

-“Yo jamás tuve hijos”-me dijo-, ”vos los tuviste por mí, ciertamente has de querer abofetearme, pero no interesa, una bofetada apenas aliviaría un poco más mi dolor.

Ellos ahora son tuyos, ahora concluyentemente tuyos, te los cedo definitivamente”.

Yo ya venía pasando Osorio casi llegando a Porto Alegre, cuándo me di cuenta que las horas habían corrido sin que las percibiera. Solo pensaba en la historia de Reynaldo.

Creo que fue la última vez que estuve con él, creo…

