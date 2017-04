los tres cerros de Isoldina

por Roberto “Beto” Araújo.

Isoldina era hija de uno de los marinos sobrevivientes

del combate de Puntas del Cuareim,

el día en que Sena Tambeiro lanceara

y después degollara al Almirante Saldanha Da Gama.

Nunca me quedó muy claro si su padre era pariente del almirante, o apenas coincidían en el apellido, o quizás el mismo nombre derivara del episodio trágico cuando agonizaba la Revolución Federalista, allá por el año 1895.

Lo cierto es que según constaba en su partida de nacimiento, nació con el siglo, el 2 de enero de 1900. Es por eso que siempre su cumplesanto se conmemoraría con el requeche de lo que sobrara de las festicholas del 31 y del 1º.

Pero no fue su opacado cumpleaños lo que al fin haría de la vida de Isoldina un caso digno de una narración, pues nacida en la ladera sur del Cerro del Registro, dio sus primeros pasos en torno de las lagunas que producto del chorro de agua cristalina que escupía el cerro, se formaban en el llano, y así como su madre y su abuela habría de ser lavandera.

Cuando apenas sus pechos inflaron su camisa, fue entregada en matrimonio al mítico Mono Bellaco, un veterano militar que tenía su trayectoria desde los tiempos de la cruzada de Gumersindo Saravia y siguió antes y después del matrimonio guerreando y matando en cuanto alzamiento revolucionario se producía, de uno y otro lado de la frontera.

Aun así le sobró tiempo para empreñar a su mujer once veces.

Y fue durante su primer embarazo que se produce el hecho que habría de cambiar por primera y única vez, la geografía de su existencia.

Ya con la panza bien inflada, estaba meta lavado en la orilla de una laguna, cuando levanta la vista y se topa a escasos metros con el chispear de los ojos de un león bayo (un puma).

Si se salvó, fue por la providencial aparición de un jinete que puso en fuga a la fiera.

Pero el episodio la asustó de tal manera, que su marido resolvió llevarla a la casa de unos parientes, que tenían su rancho en la ladera norte del Cerro del Marco, a escasos tres kilómetros, ni tantos, del Registro. Y por allí se quedó.

Allí parió a María Orfelina, su única hija, pues los otros diez fueron machos. A Maria Orfelina, que quizás aún viva, la vi hace ya algunos años en una de las tantas elecciones en las que me presté para juntar votos para algún caudillo.

Y fue en verdad Maria Orfelina uno de los cuatro hermanos que la sobrevivieron, pues el resto, según ella misma decía, se los había llevado la Guerra. Tres habían sido muertos en una sola jornada en la revuelta del 35, allá en Ponche Verde, bajo las lanzas asesinas de la gente de Honorio Lemes.

Y así, de a uno, fueron cayendo, blandiendo el legado guerrero del veterano de la federalista que les había dado el ser.

Y cuando ya creía que su destino de madre de mártires había concluido, le tocó enterrar a otro, en una escaramuza durante el movimiento rebelde de Capararó, mientras servía en el ejército y se toparon con los rebeldes fieles a Marighella, en el serrado de Minas Gerais.

Pero más allá del drama de sus pérdidas, lo que en particular más me impacta de su larga existencia, radica en el hecho de que jamás anduvo en auto ni conoció la calle Sarandí.

Pese a que la Sarandí quedaba a no más de siete cuadras de donde vivió por más de seis décadas, del otro lado del Cerro, jamás encontró un motivo para caminar esa distancia y pasear por la avenida principal de la ciudad. Es decir, conocer la conocía, pues más de una vez la había visto mientras colgaba la ropa en las inmediaciones del Marco, pero nunca jamás se le ocurrió ir hasta allí.

Cierta vez confesó que estuvo a punto de ir a la estación del tren, que quedaba de cotelete, por la otra ladera y que hasta estuvo cerca, pues le fascinaba ver a la vieja maquina escupir aquella columna de vapor, cuando arrastraba los vagones desde Rivera a Livramento por los lados de Quintas al Norte.

Un día bajó el Cerro y se dirigió a la estación, pero cuando la tuvo de aquí a allí, le tuvo miedo y volvió. Y ya nunca se dejó seducir por esas excursiones sin sentido, de intentar ir donde no tenía nada que hacer.

Por no decir que no iba ningún lado, hay que reconocer que iba con frecuencia a La Casa do Meio da Rua para hacer algún surtido y que una vez llegó allá abajo hasta el Sobradinho y por lo menos una vez por año bajaba el Cerro rumbo a la Cuchilla e iba a depositarle algunas flores en la tumba de su madre, que descansaba en un panteón del Cementerio de Lagunón.

AL final, su vida a lo largo de sus casi ochenta años, se las pasó entre el Cerro del Registro, el Cerro Del Marco y el Cerro del Lagunón y entre el valle que los une.

Cierta vez a Pintos se le ocurrió ir a buscarla en su DKW para llevarla a conocer la Sarandí y de paso hacerla pasear en auto, pero ella, que al principio asintió la idea, cuando el auto se detuvo frente al rancho, lo estuvo mirando y arrugó, después se empacó y no hubo nadie que la convenciera en subir al vehículo.

Murió en julio del año 1978, el día en que Brasil le ganara a Polonia, antes que Argentina masacrara a Perú, en aquel sospechoso partido que hasta hoy sigue dando que hablar.

Los nietos, todos brasileros, entusiasmados por el tres a cero salieron a festejar y la vieron sentada en la hamaca, con en marlo de choclo a medio desgranar, mientras las gallinas hacían guardia en su derredor.

Yo recuerdo muy claramente el día en que el cortejo fúnebre bajó el Cerro con el féretro de Doña Isoldina y se dirigió al Cementerio del Lagunón, pero al llegar al paso, éste estaba muy crecido y hubo que buscar la vuelta por la Estiva, subir hasta La Curva de la Ese y después entroncar con Chasques de Los Santos y volver rumbo al Lagunón.

La tal vuelta dieron aquel día.

En verdad estoy convencido que ese fue al fin el viaje más largo de la vida (o muerte), de Doña Isoldina, así como fue la primera y única vez que se subiera en un carro motorizado.

El otro día, cuando agobiado por la urgencia de la rutina venia bajando por Paysandú, quiso el destino que viera en toda su extensión el valle donde vivió y murió doña Isoldina. Allá en una Punta el Registro, de este lado el Lagunón con su corona de tumbas y acá el Cerro del Marco.

Y me quedé pensando en aquella vida que durante casi ochenta años, prescindió de vadear los horizontes, para vivir y criar once hijos, siete de los cuales se los llevó la guerra.

