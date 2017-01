por Roberto “Beto” Araújo.

-“Y acá andamos, tirando”

me dijo Medina, hizo una pausa y después agregó

-“Sabes que me he quedado medio viudo”.

Me quedé pensando, pues en verdad, no entiendo como alguien puede estar medio viudo. En verdad pues, o se está viudo, o no se está viudo, en todo caso para poder estar medio viudo, habría que estar “medio casado” con una mujer “media muerta”, o algo por el estilo. Pero el modo en que Medina me lo había dicho, me dejó pensando.

Lo encontré en una de mis caminatas matutinas, cuando vaya a saberse por qué cambié la ruta acostumbrada y me adentré en los caminos aledaños a la línea y allí venia Medina caminando a paso de jubilado rengo. Me conoció al tiro y arrancamos a charlar.

A Medina lo conocí el 2 de octubre del año 1986, lo tengo muy presente pues fue la primera trucha que encontré cuando los vientos del destino me arrastraron al cerril universo de la burocracia oficinesca del escritorio.

Teníamos para despachar una carga de yerba mate canchada y los camiones habían hecho noche en su galpón.

Allí, en un intermedio entre los Salesianos y el Cementerio, se enclavaba el depósito de don Medina, que para el caso tenía múltiples funciones. Taller mecánico, chapista, electricista, estacionamiento, depósito y si se cuadraba, se metía algún bagallito.

Me contó el Panela cierta tarde de aburrida rutina en el andén de la estación, esperando una carga de sorgo, que Medina había servido en el ejército brasilero y que según eran mentas, había estado enredado con la represión de la dictadura, siendo apuntado como uno de los milicos que abatieran a los comunistas en la línea divisoria, en aquel trágico episodio que ensangrienta el pasado de cincuenta años atrás.

Pero lo más interesante de su existencia no estaba por cierto en su complicidad con las fuerzas represoras, sino precisamente en lo contrario, pues había terminado enrolado en un tiroteo que diera muerte a un teniente del séptimo, al arrancar los setenta, en un hecho muy confuso, que casi provoca un incidente internacional entre Uruguay y Brasil de grandes proporciones.

Según la versión del Panela, en verdad todo comenzó cuando trajeron de allá arriba a una guerrillera que había estado involucrada en los levantamientos de Araguaia y que la traían para develar los contactos que, con sede en el Bar La Metropolitana, se había tejido acá en la frontera y que había dado el respaldo logístico a esa guerrilla.

Y la tenían a muy mal traer a la mina, la habían manoseado, abusado, violado una y otra vez. Pero en algún momento Medina se conmovió y de buenas a primeras cambió de bando.

El Panela lo contaba con cierta sensualidad excitante al referir al hecho y recurría a la versión de su primo, que estaba allí aquella infausta noche y que aseguraba que después que la mina cantó todo, el Coronel ya con los datos que tenía en carpeta, se la obsequió a la soldadesca para que depusieran a su voluntad de la detenida. Y al principio fue todo farra, se la rifaron y de a uno comenzaron a servirse de la infortunada detenida y se la fueron pasando de milico en milico. Pero en determinado momento, el Cabo Medina dió orden de que se terminara la joda.

“A esta me la llevo para casa, para mi” dicen que dijo y hombreándola se la llevó a un Jeep. El corazón tiene esos recovecos, y por alguna razón Mediana se vio atraída por la guerrillera y resolvió por su cuenta sacarla del calvario.

Como todo sucedió durante la nochebuena de 1971 y estaban todos medio mareados, el Cabo Medina después de meterla en el Jeep arrancó rumbo a Rivera, pero fue descubierto por la guardia y comenzó una persecución que terminó frente al Sobradinho, donde al final fue emboscado y les metió bala. En el tiroteo fue herido en una pierna, pero en contrapartida dejó a un par de soldados baleados y una bala fue a darle en la garganta a un teniente, el que a la postre, a consecuencia de la herida, murió.

Medina, con una pata destrozada y con las balas zumbándole la oreja, bajó del Jeep, enancó a su prenda y se mandó Rivera adentro.

Como herencia del episodio, Medina habría de arrastrar una renguera de por vida. Quedó requerido en Brasil, donde fue acusado de alta traición, de deserción, de homicidio , de robo de armas y un lote de delitos más, pero como en verdad el episodio avergonzaba el honor del ejército brasileño, se procuró minimizar lo ocurrido y por eso no se le dio más difusión e importancia, siendo al final encarpetado en un expediente caratulado como un lío pasional entre Medina y el Teniente.

Y a la postre al final Medina se salió con la suya, se llevó a la guerrillera para su rancho y con ella vivió, hasta que el destino quiso que, según sus propias palabras, quedara medio viudo.

Yo en verdad jamás conocí a la mujer de Medina, pero siempre según la versión del Panela, era un mujerón. Eso sí, creo que desde aquella jornada, la nena dejó la vida de rebelde sin causa y se dedicó a ser madre de familia y ama de casa, y hasta donde pude saber, de las buenas.

Medina le dispensaba una devoción casi que religiosa.

“Estoy medio viudo” me dijo Medina cuando lo encontré en un camino aledaño a la línea. Y me quedé pensando. Lo vi alejarse con su paso de jubilado rengo y me borbotearon los recuerdos de su viejo depósito multifuncional, de la tarde en que debuté en el cerril mundo de la burocracia, y de la extraña historia de amor que la hace diferente. Amor que traspasó la frontera de la ideología y de la guerra y selló un destino sin futuro de quien se dice que está medio viudo, por la sencilla razón que nuevamente va disparando rumbo a la frontera, en procura de rescatar a su amor cautivo de las garras de la eternidad.