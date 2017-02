os bailes do apagão

por Luciano Machado



há meio século, na vizinha cidade de Rivera, na Calle Sarandi,

havia um famoso salão de baile carnavalesco chamado “El Apagón”.

Era um salão que havia a duas quadras da Plaza Flores cujos bailes começavam à meia noite e se prolongavam pela madrugada, com música ao vivo, e no qual de meia em meia hora apagavam as luzes.

Quando as luzes se apagavam era um salve-se-quem-puder. Ninguém estava seguro de absolutamente nada. Mas essa era a regra.

Quem fosse bailar no apagão era revistado na entrada e devia levar no bolso apenas o dinheiro necessário para pagar a entrada e as bebidas, porque os avanços eram livres, tanto de parte dos ‘cheios’ quanto dos eventuais amigos do alheio.

Ao apagar das luzes do apagão, ninguém era dono de ninguém, e os casais ou parejas sabiam muito bem disso, de modo que não se desgrudavam no escuro e até aproveitavam para fazer tudo o que tinham direito, que era permitido e até combinado naquela meia hora sem luz.

E aí vinha a parte engraçada. Quando as luzes se acendiam, era só gente arrumando as vestes e se olhando em espelhinhos de bolso para ver se não estavam sujos de batom e o mulheriu recompondo o penteado e a maquilagem.

Mas tudo isso fazia parte daquela ousada e permissiva brincadeira carnavalesca no final da década de 60, que de modo algum seria permitida, alguns anos depois, durante o severo regime político e militar que se instalou no Uruguai.

…