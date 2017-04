Pablo Serrano e a estátua de Artigas

por Luciano Machado.

..

Na Cidade de Rivera, na Praça Artigas,

entre as ‘calles’ Sarandi e Agraciada,

num pedestal, ergue-se a monumental estátua

do grande prócer uruguaio

General José Gervásio Artigas.

..

Essa estátua majestosa em bronze, hoje reproduzida em vários tamanhos, foi esculpida pelo escultor espanhol Pablo Serrano, sendo inaugurada, naquele local, no ano de 1953.



Pablo Serrano nasceu na Espanha, na primeira década de século vinte. Ainda jovem veio morar na Argentina, de onde passou para Montevidéu, radicando-se na capital uruguaia e transformando-se num dos maiores artistas do seu tempo, com trabalhos de escultura em vários países, inclusive México e Estados Unidos.

Depois de viver muitos anos em Buenos Aires e Montevidéu, reconhecido internacionalmente por seu trabalho, sendo agraciado com vários prêmios em sua área, resolveu voltar para a Espanha, onde recebeu a mais importante láurea do seu país em Artes, o Principe de Asturias.

..

Pablo Serrano, idolatrado por seus contemporâneos, faleceu na Espanha em 1985. Suas obras, por sua perfeição e magnificência, continuam sendo admiradas e valorizadas no mundo inteiro, entre as quais essa estátua, em Rivera, do General Artigas.

