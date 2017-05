¿por qué entre canchas y quilombos?

por Roberto “Beto” Araújo.

Más allá de que el título puede parecer revelador,

o denunciador de una conducta bohemia que ni la reniego ni la reivindico,

en verdad la razón que lo motiva tiene otra connotación.

Ya lo he dicho y lo repito, este libro mío rebelde, tuvo varios títulos que apadrinan un destino un tanto matrero.

Al principio había resuelto titularlo “yo vengo de los ochenta” y creo, sin exagerar, que quizás ese debió de ser el titulo final, pero la barra resolvió una madrugada, adobando la tertulia, entre envido y retruco, tinto y milonga, que mejor debiera llamarse “Entre Canchas y Quilombos”….

Después ya en Argentina, don Martín, maestro, amigo y editor, prefirió denominarlo “Manojo de nostalgias” y así cristianado fue a parar al estante de la feria del libro porteña y de ahí ganó fama y notoriedad.

Agotado por allá, un día cruzó el rio y volvió al pago, recuperando su identidad y su apodo popular y así se presenta (o representa), bajo el mote de “Entre canchas y Quilombos”.

Pero insisto que quizás el más revelador de los títulos debiera ser “Yo vengo de los ochenta”, pues si bien es una recopilación de textos enhebrados por una línea temática que le va dando un cierto perfil de novela, y que en síntesis, no es más que un intento desesperado de entender ese fenómeno antropológico, social, cultural, casi que existencial que quiebra la humanidad a partir de la década de los 80.

Pues los ochenta fueron sin duda la última década aldeana, hasta allí todo era local, el fútbol, los libros, los caudillos, los líderes, las novias, los suicidios.

Desde entonces todo es global y no es fácil entender ni mucho menos digerir un cambio cultural tan elocuente y frontal, es por eso que los padres y los hijos no se entienden pues casi que literalmente hablan en distintos idiomas y viven en mundos diferentes.

Y no estamos hablando de supuestos ni de analogías, de metáforas o poetizaciones, sino que literalmente viven en geografías diferentes, que hacen repensar y redefinir viejas concepciones de tiempo, espacio, física y sensibilidad.

No voy hacer acá ni la diferencia ni la descripción de tales eventos tan reveladores, primero porque ya lo he hecho en el libro, segundo porque no me da ni el tiempo ni el espacio, pero eso si debo decir y repetir que entender la estructura mental de la inteligencia que rige el mundo de hoy, es de vital importancia para conciliar un futuro por lo menos viable…o posible. Pero del mismo modo y en el mismo sentido, poder transmitir a las nuevas generaciones, las emociones y sensaciones de un mundo tan cercano que aún se sienten los ecos de su resonancia y los vapores de su destilación, pueden resultar tan necesarios como lo anterior.

Yo vengo de un tiempo en que el cotidiano era diseñado por una cultura masculina más que machista, donde la vida social se discernía entre el olor a linimento de un vestuario de barrio y la noche bohemia del burdel, todo lo demás era relleno, incluyendo la misa, el cura, la mujer, la cana…

Pero tan así y de tal manera que el tiempo se estiraba y permitía el debate, el discurso, el honor, el argumento, la ideología y hasta la lucha a muerte de un duelo.

Entre Canchas y Quilombos, es un intento de rescatar del desprecio, el olor a naftalina de un traje dominguero, la pasión desenfrenada de una timba perniciosa, la frustrante decepción de un empate en la hora.

El tiempo es una sucesión de argumentos más que de segundos, es una secuencia lógica que es necesario decodificar. Y aunque ya medio que superado, aun el psicoanálisis resulta útil para dilucidar conflictos que nos atormentan, pues si en lo singular es así, mucho más aún en el plural, “ yo vengo de los ochenta”, por eso escribo a modo de testimonio eso que los porteños han dado en llamar “Manojo de Nostalgias” y que llega y se presenta como lo quiso la barra, “Entre Canchas Y Quilombos”.

