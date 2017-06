proyecto de Lectoescritura del Liceo N°6

por Prof. Lourdes Cairello

(Directora Liceo 6 Rivera)

…

Podríamos escribir miles de frases bonitas de grandes autores sobre la lectura,

pero preferimos recordar siempre a una alumna, Belén,

la cual no había tenido grandes oportunidades en la vida.

Nunca había leído un libro, nunca había salido de su medio, nunca había ido a un cine, etc y cuando comenzamos con este Proyecto, venían sus compañeros asombrados

por la cantidad de libros leídos por Belén luego de comenzado el mismo

y cómo habían mejorado sus calificaciones a partir de ahí.

Un día se nos acercó y fue cuando escuchamos la mejor frase,

“Dire, este año viajé por el mundo, conocí pila de lugares, a través de la lectura!!!”.

Nunca nos olvidaremos de ti, Belén.

…

Hemos recibido la amable invitación de este medio de comunicación para divulgar otra estrategia que utilizamos en el Liceo N° 6, Prof. Carmen Andrés y así mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero de una forma divertida y amena para ellos. Agradecemos inmensamente la invitación y poder así compartir experiencias exitosas que en nuestro centro educativo han mejorado el rendimiento académico de nuestros estudiantes.

Somos un liceo de Ciclo Básico, ubicado en zona de frontera, donde muchas veces el idioma materno es el dialecto de frontera.

Esta iniciativa comenzó como Proyecto de lectura y hoy se llama Proyecto de lecto- escritura, a solicitud de algunos docentes que les pareció que ya estábamos en un nivel para no sólo leer, sino también escribir sobre lo que leemos.

El proyecto comenzó a implementarse en el año 2013, cuando por tercera vez consecutiva se aplicaba la prueba diagnóstica y cuando se compartían resultados en espacios de coordinación, todas las áreas arrojaban resultados muy semejantes en cuanto a la no comprensión lectora, escaso vocabulario, no poder expresarse correctamente, no entender la consigna en un texto o algún problema, etc,´por parte de nuestros estudiantes.

A partir de la experiencia de varios docentes, se diseña el mismo, pero no como leer lo que se quiera en diferentes momentos, sino aplicándolo como una cultura del centro, todos leemos lo mismo en cuanto a un nivel, todos interpretamos lo que leemos, todos escribimos y todos nos divertimos. No hay hoy, un solo estudiante del Liceo N° 6, que no sepa lo que es el Proyecto de Lectura y no se haya involucrado con el mismo de alguna manera.

Leemos por nivel, tres libros al año, dividido en tres meses cada uno. En el presente año lectivo, estamos terminando el primer trimestre. El certamen iba a ser el día 26 de mayo, por ser el Día Nacional del Libro, pero fue postergado por mal tiempo y trasladado para el viernes 02 de junio próximo. En este primer trimestre, primeros años leyeron “Emilia Salvatierra y sus Aventuras en el Grande”, de la escritora uruguaya Prof. Laura Aguinsky.

Segundos años leyeron “Emilia Salvatierra entre dos Américas”, de la misma autora y terceros años leyeron “Yo soy Malala de Malala Yousafayzi” , una adolescente de Paquistán que casi pierde su vida en manos de los talibanes por defender la educación de niñas y adolescentes en su País y recibió el Premio Nobel de la Paz apenas con 16 años. (Pueden escuchar su discurso completo en youtube, en las Naciones Unidas, es muy conmovedor).

Cada estudiante accede al libro de varias formas, ya sea comprándolo por medio de la editorial, el liceo al encargar grandes volúmenes obtiene descuentos importantes y no resulta tan costosos a las familias, lo pueden leer en biblioteca Ceibal, o pueden conseguirlos prestados. Además el liceo compra algunos a través de APAL, para prestarles a aquellos estudiantes que aún no cuentan con el mismo.

Cada grupo lee todos los días 20 minutos con un docente designado por los Adscriptos mediante planilla trimestral, no repitiéndose el docente en la semana ni en el otro trimestre con el mismo grupo.

A medida que avanzan en la lectura, el estudiante dispone de un cuaderno forrado de diario, llamado diario de lectura, donde va registrando percepciones, opiniones, comentarios, etc , sobre lo que va leyendo día a día sobre diversos personajes y diversas situaciones.

Un día, al final del trimestre, es cuando todos los grupos son divididos en 5 equipos, con el docente que están en ese momento y a cada equipo se le adjudicará un número de capítulos del libro que terminaron de leer y deberán realizar preguntas sobre los mismos, con respuestas de múltiple opción, acompañado por la página correspondiente a la pregunta en cuestión. El docente deberá corregir las mismas y pasarlas luego de evaluadas a los POITE, POP, Ayudantes Preparadores, Prof. Adscriptos, etc., para pasarlas a un programa informático que facilita el certamen.

Cada grupo tiene un nombre, un color, una mascota, un grito de guerra y representantes que se posicionan frente a una ceibalita y un monitor donde están las preguntas y posibles respuestas con los nombres de los grupos que salen al azar. A medida que va avanzando el certamen va apareciendo en la pantalla el puntaje de cada grupo, por el nombre de los mismos. Cuando los estudiantes contestan, la hinchada no puede realizar ningún ruido ni manifestación alguna, cuando responden sí pueden festejar, tirar papeles, grito de guerra, tocar instrumentos, etc., todos caracterizados por el color que les corresponde.

El grupo ganador tendrá un premio, financiado por APAL, va todo el grupo a una confitería con su profesor referente o al cine, o una actividad recreativa con merienda compartida. Son varios premios, un premio por cada nivel por lo de lectura, más un premio por la mejor hinchada y otro premio por el Proyecto de Medio Ambiente donde se da a conocer el grupo ganador de cada turno ese día y también el grupo perdedor, el cual también tendrá un premio, el premio castigo, limpiará el patio cuando culmine la fiesta.

Ya nos abocamos a seleccionar nuevos libros y reseñas de los mismos para que los estudiantes elijan el que desean, comiencen otra etapa de lectura, cada grupo con otros docentes.

Cuando escribimos sobre Liceo de tiempo extendido y mencionamos los buenos resultados académicos que hemos logrado a nivel Institucional, dijimos, no fue lo único, quizás lo que faltaba. Hemos aprendido los adultos a trabajar en base a Proyectos y en equipo, entusiasmando a nuestros estudiantes con este trabajo, lo cual año a año lo vamos reafirmando y mejorando.

Remitimos algunas fotos para compartir nuestra fiesta de lectura con ustedes e invitamos a presenciar dicha fiesta el viernes 2 de junio, a partir de las 9.00 horas.

Los esperamos.

