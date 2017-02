¡Que viva México, cabrón!

por Rapahel Ficher.

¿Qué deja uno detrás en medio mes de viaje por otro continente?

De seguro la imagen de un montón de turistas gordos con palos de selfie, en donde el momento no existe si no es fotografiado.

Un pueblo mexicano, cortés hasta el hartazgo, en donde los dueños de su tierra la van a disfrutar tímidamente por las noches, con ojos tristes, pidiendo “tips” a los propios hombres que les quieren levantar un muro.

México…si, siempre te voy a recordar.

Con tus calles con olor a fritanga y tu gusto a guacamole.

Saber cómo te fregó la iglesia quemando el 80% de los códices de la cultura Maya.

Los españoles no tuvieron pena y ahora la carne del pueblo, paga tributo a una religión forzada y le rinde culto a Starbucks, Oxxo y Burger King.

Si, México…en donde la sombra de la pirámide dibuja una serpiente cubierta de plumas que extendía su magia por una gran extensión de territorio, hasta que murió con una cruz clavada en la cabeza.

Cortez trajo con él, la avaricia, la gula, la gripe y la usurpación.

Cada latido de esta tierra sufrió a manos de extranjeros, que ahora hacen con que un pueblo encadenado venda papas chips bajo la égida de un magnate de pelo rojo y panza de marrano.

En México estábamos cuando asume la presidencia el “tipo ese”. El que antes, solo supo ser un mal chiste. Vimos desde adentro el susto de las personas que no desean muros y si abrazos.

Un pueblo fuerte, en donde la cabeza de Villa se perdió en manos de un Orson Wells de la vida.

Mientras mirábamos la película con John Cusack (2012), en donde “decían” que según el calendario Maya, el mundo sucumbiría (como todos los años), en México se festejaba, debido a que los Mayas habían establecido (contando conjuntos de tiempo en medidas pares) que lo que cambiaba era la era, dando entrada a una etapa de transición en donde el mundo llegaría a un “mejora”.

Como siempre, se atiborraron los cines con giles comiendo pochoclo, viendo como explotaba todo. No me sorprendía entonces, y menos me sorprendo ahora que veo que un bodrio llamado “La la land” va a ganar todos los Oscar de la academia.

¡Dios mío! Zapata se revuelve en la tumba.

En fin…, luego de comer mucho picante, amar a mi señora y ver que mi hija es más dura que el fierro, me queda el retro gusto del muro, la empañada mirada de los mexicanos que a veces son extranjeros en su propia tierra.

Extrañé la compra de libros, debido a que no encontré ninguna miserable librería o mercado de pulgas para “cazar” un libro de Rulfo.

La miraba de reojo a la virgen de Guadalupe y me lamentaba por toda la cultura carbonizada en nombre del Cristianismo y del Catolicismo.

No puedo decir que no creo que Cristo haya existido, porque sí, creo en Él.

Quizá, no como lo muestran en la Biblia. Pero me gustaría saber si Jesús, estando parado en frente a la pirámide de Chichen Itza (luego de haber contemplado y aprendido sobre esa cultura), no le daría un buen boleo en el traste al cura que bajo el toldo de su nombre, mandó quemar casi todo el acervo de conocimientos que quizá hoy, hubiera cambiado el curso de la humanidad. No sé…

Me saco el sombrero (no el mexicano), para el pueblo de México y con un mezcal con gusano, brindo por todos ellos, bajo la suave llovizna de las lágrimas de Chabela Vargas.