re-encuentro

por Tabaré Lemos

Lo vi sentado sobre una piedra al borde del camino.

Desde el primer momento supe que lo conocía.

Aquella cabeza rapada, y aquel modo de mirar lejos,

me eran familiares. Claro que sí.

A medida que me acercaba,

más familiar se me hacía.

La tarde era calurosa. El cruel enero uruguayo. En el departamento de Rivera, para ser más exacto.

Mientras caminaba, se me cruzó un lagarto. Chicharras bomba. Y un Martin pescador en el alambrado. El sol como una margarita gigante clavada en el cielo, parecía burlarse y regocijarse con nuestro sufrimiento.

Llegué; y mi sorpresa fue tamaña al ver que aquel tipo, que divagaba muy perdido en su cabeza… era yo.

Me pedí un cigarrillo y me lo alcanzó sin siquiera dirigirme la palabra, apenas mirándome de reojo. Luego volvió a mirar al horizonte y a murmurar algo. Parecía rezar.

Encendí el pucho, y me senté al lado mío a tratar de ver lo que miraba. No vi nada especial. <<Un loco bárbaro>> pensé, mientras fumaba muy tranquilo.

-Entonces… qué calor, ¿no?- comenté medio tímido, sintiéndome un idiota. Estaba avergonzado ante mí.

Me miré desde la piedra y contesté:

-Sí.

La respuesta fue seca, pero me lo merecía.

Me miré allí al lado mío, parecía pensar en mil cosas a la vez. Me preocupé. El exceso de pensamientos genera estrés. Y el estrés no es para nada bueno. Entonces, tratando de alejarme de todas esas cosas que me mantenían abstraído, me pregunté:

-¿Querés un trago de vino?- Luego, tratando de justificar, o de aclarar quizás, añadí- Tengo un poco, y no me gusta tomar solo.

-Bueno- contesté.

Saqué la botella del morral y con los dientes retiré el corcho. Tomé un trago y me pasé la botella. Bebimos en silencio por un rato.

El sol parecía estar cada vez más caliente; como si Dios le echara más troncos a la inmensa hoguera.

Me miré, allí sentado sobre la piedra, y sin media vuelta, me pregunté:

-¿Qué hacés tan solo acá?

-Pienso- Contesté.

-¿Te diste cuenta de que somos el mismo?

-Sí, desde el momento en que vos me viste.

-¿Y eso no te asusta?

-No, yo te estaba esperando.

Su respuesta me sorprendió mucho.

-¿Me esperabas?

-Sí, necesitamos charlar- dije sin siquiera mirarme, y luego tomé un buen trago de vino.

-¿Charlar sobre qué cosas?

-Sobre todo, ¿No te parece?

-Nunca lo había pensado.

-Esa es el origen de los problemas, nunca pensás.

-Quizás tú pienses demasiado.

-Es bueno pensar.

-¿De qué sirve?

-Ah… qué pregunta, semejante boludez solo un tipo como tú podría preguntar.

Un poco arrogante me pareció mi actitud. Mucha soberbia veía en aquél sujeto, sentado sobre la piedra, con la botella asida por el cuello.

-Pensar es bueno- añadí -deberías intentarlo.

-Ya lo hice. No me fue muy bien.

-Pensaste equivocado entonces. ¿No te acordás mío?

-No.

-La verdad es que nunca fuimos muy cercanos.

-No sé, nunca lo pensé. Todo sucede ahora. ¿De qué vale pensar tanto en todo eso?

-¿Cómo, que de qué vale? El hombre si no piensa, no llega a ningún lado.

-El hombre si piensa demasiado, tampoco llega lejos. Se queda ahí parado imaginando posibilidades. Viendo la como pasa la vida, en una suerte de balcón alejado del curso de las cosas.

-Aquel que no piensa cree avanzar, pero es pura ilusión. Está como subiendo una escalera mecánica que va bajando.

-Yo no pienso, y no me va nada mal.

-Beneficios físicos son polvo y sombras.

-No lo creo. Esas cosas se guardan en el alma. Son como marcas a fuego, atraviesan vidas y tiempos.

-El pensar también. Nos lleva al autoconocimiento, es algo importantísimo. Es otra marca a fuego, atravesando vidas y tiempos.

-Escuchame, sí yo pensara así como los hacés tú, no hubiera vivido las cosas que viví. Te doy un ejemplo: ¿Te acordás de aquella tarde, pescando bagres, que cuando se cayó la piola al agua, yo me tiré para agarrarla?

-Sí, y casi morimos ahogados. Eso es todo por no pensar, era tan sólo una piola, como otras tantas.

-En cierto punto quizás tengas razón, pero… ahora tenemos una buena historia y un aprendizaje, ¿no?

-Lo que vos aprendiste allí, yo ya lo sabía. A veces parece que no te conocés.

-No, no es así. No pienso en conocerme, yo me descubro todo el tiempo, después me olvido de lo aprendido, para volver a aprenderlo más adelante.

-Es como te dije, no avanzás. Estás ahí parado mirando a ningún lado.

-No veo a ningún lado, pero lo miro todo.

-¿De qué sirve? ¿De qué sirve mirar y no ver? Todo termina siendo algo muy vacío.

-Ahí venís tú con eso. Las cosas no tienen un sentido tan profundo. No hay que darle tanta vuelta. Terminás enloqueciendo.

-Yo pienso que vos estás loco.

-Y yo pienso lo mismo de vos…

Dije aquello y me pasé la botella.

El sol seguía alto, y el vino ya hacía efecto. Sí hay algo que aprendí de esa experiencia es a no tomar vino tinto bajo el sol de enero. Creo que no lo pensé muy bien; o quizás sí lo pensé…

-Fijáte en una cosa, por no pensar tanto, es que estamos donde estamos.

-Es hermoso estar acá. Walt Whitman ya lo dijo: ‘’…nunca habrá más perfección que la que hay ahora…’’. Sin embargo pienso y quizás hubiera sido bueno dialogar más veces.

-Tendrías que haberme escuchado…

-Vos nunca fuiste de hablar mucho, creo que pasas demasiado tiempo observando todo sin hacer nada.

-Y vos pasas demasiado tiempo haciendo de todo sin observar nada.

-Hace mucho estamos lejos.

-Sí…

En seguida ambos nos callamos.

Yo decidí que a veces es bueno no pensar tanto. Yo decidí que pensar un poco no está de más.

Nos levantamos y seguimos juntos el mismo camino, rumbo al ocaso, que aún se demoraba un poco.

otras publicaciones del autor

…