por Alvaro Vaz.

Existe en Rivera -y me temo que en muchas ciudades del interior uruguayo-

un universo cultural subyacente de elevado nivel conceptual y gran talento.

Abarca todas las artes, pero en lo que refiere a música, se nota más.

A simple vista parece que no hay nada, que la ciudad no se mueve,

pero basta un viernes para divisar un puñado de propuestas

en boliches muy interesantes.

Notamos brechas, por ejemplo un gran porcentaje de lo que se escucha son temas de entretenimiento y casi nada de música uruguaya. Se comprende que los dueños de los boliches quieran cerrar la ecuación; más cervecitas, empanaditas, pizzas y chivitos, no importa si el músico hace temas autorales, comercial brasilera o en inglés. Mientras los entretenga y genere el deseo de consumir, la regla se cumple.

Es la visión -muy respetable- de los propietarios de establecimientos. Y está claro que un obrero músico no es cuantificable en la lista de prioridades de un restoranero. Ante el primer tropiezo económico, no van a prescindir de un cocinero o un mozo, de un músico sí. Es por ello que estos se tienen que perfilar o no tocan. Y no tocar es no comer. Pero no es el punto al que quiero llegar.

Lo que se palpa es la gran calidad que presentan muchos de esos artistas. El año pasado vi un espectáculo del grupo “La Ventana” con una leyenda de la música riverense Marcos Pacharotti, el bajista Gustavo Melogno y dos músicos jóvenes, que me encantó. Sé de la intensión manifiesta del flaco Richard Bértiz de mantener a su viejo Corvus y alentar cuanta manifestación cultural exista desde su ojo mágico. La cámara fotográfica.

Chito de Mello presentó el disco “Misturado” reuniendo en vivo a tres de los más altos exponentes del cancionero uruguayo. Carlos Yoni de Mello, Rubén Olivera y Tacuruses, dos jóvenes de la nueva camada, el artíguense Ernesto Díaz y Pedrito Ospitaleche, el artista plástico Miguel Ugón creador de la caratula del disco y dos viejos lobos de las letras y el arte, Beto Araújo y el Groncho de Souza. Y para postre y cual acto revolucionario, lo hizo en el pituco Club Uruguay.

Otra formación interesantísima es “Doble Chapa”, continuadora del espíritu de Trabuco Naranjero, los vi en un ensayo y hay que tenerlos en cuenta. Carolina Cáceres y Edson Olivera, músicos que bien pueden ser solistas con total soltura o converger en grupo. ¡Tremendos! Cultos desde el punto de vista musical, (han transitado por escuelas y conservatorios, se nota), si no no hubieran llegado al teatro Solís de Montevideo a tocar Libertando de Piazzola con arreglos para guitarras. Muy serios al momento de plantear una propuesta artística por simple que esta sea.

Álvaro Llaguno y Pablo “Pipí” Trindade, se visualizan como los percusionistas más requeridos por las distintas formaciones, solventes como profesionales y muy buenos tipos. Los hermanos Rivas desde un restaurant céntrico y en la banda municipal, aportan un excelente toque.

Las plazas son otros reductos que me han dado elementos para ver por donde transita la música, sobre todo joven, de Rivera. Hay varios grupos lindísimos donde se nota el esfuerzo por superar el necesario período de los “covers comerciales” y componer canciones propias. El teatrito de los salesianos, habitualmente propone una serie de encuentros donde convergen música y arte escénico. Hasta Laura Canoura y el pianista Andrés Bedó estuvieron dando un taller.

Lorenzo Cobas y su grupo, Leo Olivera, Marcio Scotto, el grupo Neo, el turco Ricardo Buere. Hay muchísima actividad dentro de la rama de los boliches, escasa difusión a nivel de medios y nula capacidad locativa de salas culturales pequeñas, donde puedan exponer su creación libremente sin tener que agiornarse a tal o cual necesidad. No obstante el panorama es alentador, siempre el arte y la cultura han tenido que luchar contra los cánones de la sociedad y los músicos, por suerte, seguimos siendo tercos, muy tercos.

